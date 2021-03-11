«Форсаж 9» выйдет в России на месяц раньше, чем в США

Девятая часть блокбастера «Форсаж 9» выйдет в России на месяц раньше, чем в США — премьера фильма запланирована на 20 мая этого года. В США франшизу представят только 25 июня. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Изначально фильм Джастина Лина должен был выйти на экраны 21 мая 2020 года, однако дату неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса.

Картина расскажет о новых испытаниях для главного героя Доминика Торетто, который решил залечь на дно и начать жить спокойной жизнью с семьей.

Студия Universal выпустить еще три части блокбастера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что студия Universal намерена завершит основную часть франшизы «Форсаж». Ожидается, что выпустят еще два полнометражных фильма, после чего экшен-серия будет закрыта.