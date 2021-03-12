Как горит многоэтажный дом в Анапе: главное к этому часу

В восьмиэтажном многоквартирном доме в Анапе произошел крупный пожар. Местные власти ввели локальный режим ЧС.

Все произошло утром 12 марта на верхних этажах жилого дома на Лазурной улице в микрорайоне Алексеевском. Местные жители вызвали пожарных в половине седьмого утра. Площадь пожара на мансарде дома достигла 3 150 квадратных метров, его тушили по повышенному рангу. Работу пожарных осложнял сильный ветер. Ближе к 10 утра открытое горение было ликвидировано. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На месте происшествия работают порядка 130 пожарных и 34 спецмашины, включая высотную технику.

Спасатели оперативно эвакуировали около 300 жильцов из дома, сведений о пострадавших не поступало. Администрация Анапы сообщила, что для расселения эвакуированных уже подготовили гостиницу. Также были выделены автобусы для доставки людей к пункту обогрева и питания в Доме культуры «Алексеевский».

По данным прокуратуры, причиной пожара могло стать возгорание в сауне, которую один из жильцов построил при незаконной перепланировке квартиры. Правоохранители работают на месте и выясняют все обстоятельства ЧП.

Глава города-курорта Василий Швец ввел локальный режим ЧС. Также было принято решение о выплате пострадавшим единовременно по 10 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели ночью потушили горящую иномарку на КАД.