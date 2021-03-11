Спасатели ночью потушили горящую иномарку на КАД

В ночь на 12 марта в Петербурге на КАД заметили горящий автомобиль.

«Горит Мини Купер на внутреннем кольце КАД, после вантового моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Проезжали мимо, горел только капот, все смотрели как на ёлку», — пишут очевидцы.

В Сети появилось видео, на котором видно, как горит машина. На место происшествия прибыли спасатели и потушили огонь.

В ГУ МЧС по городу сообщили, что пожар произошёл на 59 км внутреннего кольца КАД. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Латышских Стрелков в Петербурге пожарные спасали опасно стоявшую на балконе девушку. Ее передали медикам.