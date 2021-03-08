Пожарные спасли жизнь одинокой девушке, опасно стоявшей на 11 этаже дома

На улице Латышских Стрелков в Петербурге пожарные спасали опасно стоявшую на балконе девушку. Ее передали медикам.

Инцидент случился вечером в понедельник, 8 марта. Девушку на балконе 11-го этажа заметили очевидцы, ее взгляд был устремлен вниз.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие сотрудники пожарной службы помогли горожанке вернуться на лестничную клетку с помощью спасательной веревки.

Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи для осмотра. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День защитника Отечества спасатели сняли со льда Финского залива 15 человек. Одного из мужчин госпитализировали в больницу с обморожением рук и ног.