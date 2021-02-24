В День защитника Отечества спасатели сняли со льда Финского залива 15 человек

В Петербурге мужской праздник нарушители решили отметить на замершем Финском заливе. Однако справить 23 февраля у них не получилось, – вмешались спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, вышедшие на лед, не смогли самостоятельно вернуться на берег из-за сильного ветра. В итоге, понадобилась помощь спасателей, которые во время подоспели к месту происшествия. Со льда были сняты 15 человек с акватории Финского залива в Кронштадтском и Курортном районах.

Одним из праздновавших оказался мужчина 1970 года рождения. Его госпитализировали в больницу с обморожением рук и ног.

Напомним, что власти города еще ранее запретили петербуржцам выход на лед из-за непрочного покрытия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Тихвине пациенты больницы устроили поножовщину. Все началось с драки, но внезапно один из мужчин достал нож и поранил оппонента.