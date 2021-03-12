В России за сутки выявили меньше 10 тысяч новых заражений COVID-19

Сейчас важно удержать тенденцию к снижению заболеваемости и не допустить третьей волны распространения COVID-19. Фото: pixabay

Сейчас важно удержать тенденцию к снижению заболеваемости и не допустить третьей волны распространения COVID-19. Фото: pixabay

За последние сутки на территории России зарегистрировали 9 794 случая заражения коронавирусной инфекцией, согласно информации оперативного штаба на 11 часов 12 марта.

При этом у 1 280 пациентов (13,1%) болезнь протекает бессимптомно. Нарастающим итогом в стране выявлено 4 370 617 человек, инфицированных COVID-19. К сожалению, за минувшие сутки коронавирус унес жизни 486 россиян. В общей сложности, за время пандемии от последствий этого недуга скончались 91 220 человек.

Число выписанных пациентов за сутки, однако, значительно превышает количество новых случаев заражения. Больницы покинули 13 496 человек. Таким образом, пациентов успешно победивших коронавирус, стало 3 973 029 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суточное количество заражений по-прежнему держится в пределах 950 человек.