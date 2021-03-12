В Ленобласти бригадира стройки поймали на краже инструментов с судоремонтного завода

В Ленобласти бригадира стройки поймали на краже инструментов с судоремонтного завода
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: рixabay

Транспортные полицейские раскрыли кражу электрического инвентаря с судоремонтного завода в Ленинградской области.

За помощью к правоохранителям обратился генеральный директор пострадавшей организации. Подозреваемым оказался 30-летний житель Ленобласти, бригадир подрядной фирмы, осуществлявшей строительные работы на территории судоремонтного предприятия.

Стражи порядка установили, что мужчина в несколько этапов похищал инвентарь, а затем сдавал инструменты в ломбард. Полученные деньги правонарушитель тратил по своему усмотрению. Похищенное удалось изъять, сейчас в отношении недобросовестного рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ («Кража»). Сумму материального ущерба, однако, не уточняют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить 21-летнего молодого человека, укравшего с банковских счетов матер 2 млн рублей.

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