Доктор Мясников объяснил избыточную смертность от коронавируса

Александр Мясников заявил, что удивляться таким показателям не стоит. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников заявил, что удивляться таким показателям не стоит. Фото: кадр из видео на Youtube

Избыточная смертность во время пандемии может быть вызвана вовсе не самим коронавирусом. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, ежегодно в мире умирало от 60 до 70 млн человек из-за сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и заболеваний легких. Новый вирус унес около двух миллионов жизней.

Специалист отметил в эфире утреннего шоу Владимира Соловьева, что в то же время на фоне борьбы с Covid-19 выросло количество смертей от других заболеваний. Врач добавил, что удивляться этому не стоит, ведь негативные последствия несут ограничения передвижения людей, закрытие границ, не оказанная своевременно помощь.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников озвучил сроки новой волны коронавируса.