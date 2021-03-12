В Петербурге умер модельер Александр Арнгольдт

Скончался петербургский модельер и дизайнер Александр Арнгольдт. Об этом президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова рассказала на своей странице в Facebook.

Супруга режиссера Никиты Михалкова очень нежно и трепетно отзывается о дизайнере, вспоминает все его заслуги перед миром моды, говорит о том, что Арнгольдт значил лично для нее и ее семьи.

«Очень тяжело! Скончался дизайнер Александр Арнгольдт. Удивительный, талантливый художник и редкой доброты человек!!! Учился в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе, был стилистом в Alberta Feretti. Показывал свои коллекции в Пекине, в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, музее современного искусства в Мюнхене, также был участником Russian Fashion Week. Мы бесконечно тебе благодарны, потому-что ты был активным участником создания Русского Силуэта ещё в девяностые, мы делали показ твоей коллекций, ты участвовал в съёмках календаря, был членом жюри на финалах!!! Очень тяжело говорить, прости, если мы не смогли тебе додать тепла и внимания. Мы в Москве, ты в Петербурге. Ты и Маша дружили с Аней. А в шкафу у нас висит платье, удивительной красоты, которое ты подарил Надюше ❤️. Ты в нашей душе, Вечная память!» — соболезнует Михалкова.

Александр Арнгольдт обучался в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе с 1990 по 1992 годы. Затем работал стилистом дома «Feretti».

С тех пор его показы проходили по всему миру от Нью-Йорка до Токио и везде имели оглушительный успех.