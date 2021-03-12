В Германии россиян лишили родительских прав на троих детей

Супруги уверены, что дело имеет политический окраску.

Пару из России Юлию и Евгения лишили родительских прав на троих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на правозащитника Гарри Мюрей.

Супруги считают, что у суда не было оснований лишать их детей. Они уверены, что дело имеет политическую окраску и основано на недостоверных показаниях.

Известно, что дело возбудили из-за показаний соседа, который уверяет, что в семье много пьют и бьют детей. Других соседей по непонятной причине опрашивать не стали, отмечает Мюрей.

«Чушь, однозначный подлог и клевета со стороны суда. Открытая ложь»,

— заявил он.

У правозащитника сложилось мнение, что власти пытаются сделать все, чтобы россияне вернулись на родину. Он назвал случившееся «русофобской выходкой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бывшего мужа Юлии Шик окончательно лишили родительских прав.