Президент Армении оказался в больнице из-за осложнений после COVID-19

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован. Глава государства перенес коронавирусную инфекцию, которая спровоцировала осложнения — сейчас политика обследуют врачи.

О госпитализации Саркисяна стало известно в пятницу, 12 марта. Как пишет РИА Новости, COVID-19 у армянского лидера подтвердился 5 января, во время его нахождения в Лондоне. В британской столице президент Армении и проходил лечение, работая дистанционно. Инфекция, к сожалению, приняла тяжелую форму: 13 января 67-летний Саркисян попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Спустя месяц политик вернулся на родину и продолжил лечение уже в Ереване. Вероятно, процесс реабилитации длился и по сей день: сейчас Саркисян находится в медцентр «Астхик» из-за проблем с сердцем. По сведениям издания hraparak.am, президент Армении нуждается в операции по стентированию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав Азербайджана одобрил применение российской вакцины «Спутник V».