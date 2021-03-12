К Земле приближается крупный «потенциально опасный» астероид

Ближе всего к планете астероид будет 21 марта, но никакой катастрофы не ожидается.

Эксперты заявили, что крупнейший за 2021 год астероид приближается к Земле. Максимально маленькое расстояние между объектами будет 21 марта, астероид пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров. Об этом сообщили на сайте NASA.

Известно, что о существовании астероида стало известно в марте 2001 года. Он двигается со скоростью 124 тысячи километров в час благодаря своей наклоненной и вытянутой околосолнечной орбите. Объект является мало изученным, так что его приближение к Земле даст ученым возможность узнать много нового.

Эксперты отмечают, что астероид считается «потенциально опасным», но столкновения не будет. После того, как он пройдет мимо Земли, астероид отправится в дальнейшее путешествие, чтобы приблизиться снова в 2052 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астероид размером с дом и самолет приближается к Земле.