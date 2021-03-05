Астероид размером с дом и самолет приближается к Земле

В пятницу, 5 марта, в Земле приблизится астероид, сопоставимый по размерам с домом или самолетом.

Астероид 2021 CF8 с диаметром 52 метра приблизился к планете на расстояние 4,4 млн километров, сообщает NASA. Его скорость составляла 11,8 км/с или 42 000 км/ч.

Также мимо Земли пролетит астероид 2021 CN3. Его диаметр меньше, но и пролетит он ближе к Земле. В последующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них 2021 EB с диаметром 43 метра. Он приблизится к Земле на расстоянии 2,7 миллиона километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября.