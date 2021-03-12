Башкетова: Петербург лидирует по приросту больных коронавирусом в России

Башкетова: Петербург лидирует по приросту больных коронавирусом в России
Наталия Башкетова. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова заявила, что Северная столица лидирует среди субъектов РФ по числу новых случаев коронавируса.

«Да, мы стоим на плато на протяжении 2,5 месяцев с лишним. Начиная с января, когда у нас снижение уровня заболеваемости пошло», — заявила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

С начала пандемии в Петербурге 378705 случаев заражения COVID-19. Скончались 11573 человека. Выздоровело 326101 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.

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