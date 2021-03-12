Башкетова: Петербург лидирует по приросту больных коронавирусом в России

Руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова заявила, что Северная столица лидирует среди субъектов РФ по числу новых случаев коронавируса.

«Да, мы стоим на плато на протяжении 2,5 месяцев с лишним. Начиная с января, когда у нас снижение уровня заболеваемости пошло», — заявила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

С начала пандемии в Петербурге 378705 случаев заражения COVID-19. Скончались 11573 человека. Выздоровело 326101 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.