Мясников заявил, что ситуация с коронавирусом в Европе – это мракобесие

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию в Европе, вызванной борьбой с коронавирусом, «мракобесием».

По его мнению, карантин, который вводится в европейских странах более жесткий, чем те меры, что были приняты в Москве весной 2020 года.

«Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно», — заявил он в опубликованном на сайте «Вести» видео.

По его словам, в России с пандемией справляются намного лучше, чем в остальных странах. Он считает, что западная медицина уступает российской.

По последним данным, в мире число зараженных достигло118 798 642 человек, выздоровело 67 260 480 пациентов, число смертельных исходов выросло до 2 633 768.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.