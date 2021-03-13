Полицейские подстрелили наркомана, напавшего на них с ножом в Тихвине

В Тихвине полицейские задержали неадекватного мужчину, размахивающего ножом. Сотрудникам пришлось открыть огонь.

В пятницу, 12 марта, в отдел полиции поступило сообщение о неадекватном мужчине у дома №14 на улице Машиностроителей. На месте происшествия прибывшие сотрудники обнаружили неизвестного, находящегося с внешними признаками наркотического опьянения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заметивший полицейских мужчина достал нож и, высказав угрозу, начал движение в их сторону. Правоохранители пытались убедить мужчину остановиться, но он игнорировал просьбы. Тогда было применено табельное оружие, одна пуля попала дебоширу в ногу.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением и отравлением неизвестным веществом. Позже выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.

С места происшествия изъяты нож и отвертка.

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