Врач объяснил, как предотвратить появление навязчивых страхов

Врач объяснил, как предотвратить появление навязчивых страхов
С тревогой поможет бороться здоровый образ жизни. Фото: pixabay

Для начала нужно снизить общий уровень тревожности.

Врач-психиатр Александр Мещеряков рассказал, как предотвратить появление навязчивых страхов. Своими советами он поделился с «Комсомольской правдой».

Он отметил, что очень важно снизить общий уровень тревожности. Для этого стоит побольше двигаться, хорошо спать и отказаться от психоактивных веществ. Также врач рекомендует расслабляющие практики и миорелаксации по Джекобсону.

Чтобы избавиться от фобии, в некоторых случаях придется обратиться к специалисту: психиатру или психотерапевту. Он может назначить когнитивно-поведенческую терапию и прием медикаментов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, как распознать депрессию. Она отметила, что первым признаком может быть ухудшение настроения без видимой причины.

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