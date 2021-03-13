Врач объяснил, как предотвратить появление навязчивых страхов

Для начала нужно снизить общий уровень тревожности.

Врач-психиатр Александр Мещеряков рассказал, как предотвратить появление навязчивых страхов. Своими советами он поделился с «Комсомольской правдой».

Он отметил, что очень важно снизить общий уровень тревожности. Для этого стоит побольше двигаться, хорошо спать и отказаться от психоактивных веществ. Также врач рекомендует расслабляющие практики и миорелаксации по Джекобсону.

Чтобы избавиться от фобии, в некоторых случаях придется обратиться к специалисту: психиатру или психотерапевту. Он может назначить когнитивно-поведенческую терапию и прием медикаментов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, как распознать депрессию. Она отметила, что первым признаком может быть ухудшение настроения без видимой причины.