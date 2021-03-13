Актер Панин хотел бы отказаться от гражданства России

Артист был бы не против получать гражданство США, но пока что его не выдают.

Актер Алексей Панин признался, что у него почти нет причин приезжать в Россию после того, как умерла его мать. Об этом он заявил в эфире программы «Культурный код».

Артист отметил, что готов отказаться от российского гражданства в пользу США, но пока что ему не спешат оформить паспорт. Сейчас у Панина есть вид на жительство в Испании, и он довольствуется этим.

Актер также говорил, что хотел бы изредка посещать Россию – ради походов в бани или съемок в кино. Он уверяет, что не скучает по родине и отлично проводит время за границей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о тайной женитьбе Алексея Панина. Новая супруга актера отметила, что не боится связывать с ним свою судьбу.