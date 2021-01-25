Стало известно о тайной женитьбе Алексея Панина

Новая супруга актера отметила, что не боится связывать с ним свою судьбу.

Актер Алексей Панин тайно женился во второй раз. Об этом стало известно сегодня, 25 января, из выпуска шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В программу пришла нынешняя супруга Панина Ева Тарлакян. Она подтвердила слухи и отметила, что они знакомы уже год. Женщину не смущают все скандалы, связанные с артистом. Ева заявила, что сейчас у актера непростые времена – он пытается восстановиться после смерти матери.

«Она его поддерживала всегда и во всем, очень много для него сделала. Я хочу подчеркнуть, что он не выпивает. Мы поженились совсем недавно, расписались 2 декабря»,

— рассказала Тарлакян.

Напоминаем, что о смерти матери Панина Татьяны Власовой сообщили в начале января. Актер сразу вернулся в Россию из Испании, чтобы проводить ее в последний путь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму после смертельного ДТП.