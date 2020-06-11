Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму после смертельного ДТП

Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму после смертельного ДТП
Актер Алексей Панин. Фото: instagram.com/actor_ap

Актер Алексей Панин прокомментировал ДТП участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

«Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко», – сказал Панин, сообщает НСН.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое – врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона скончался в больнице. Дело по статье 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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