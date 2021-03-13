Жилищный комитет Петербурга проверил качество уборки городских дворов

Инспекторы Жилищного комитета Северной столицы совместно с представителями районных администраций проверили качество уборки городских внутриквартальных территорий. Пять районов получили замечания.

По информации пресс-службы петербургской администрации, ненадлежащим образом снег и наледь убирали во дворах Центрального, Петроградского, Пушкинского, Колпинского и Калининского районов. Кроме того, во Фрунзенском районе снегоуборочную технику использовали не на полную мощность.

Также, учитывая погодные условия, — потепление и значительные осадки в виде дождя, — всем управляющим организациям без исключения поручили обеспечить прочистку ливневых канализаций. В целом на сегодняшний день уборкой дворов занимаются 6 823 специалиста ручного труда, 630 единиц малой механизации и 548 единиц уборочной спецтехники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вскрылось хищение 9,5 млн рублей при выделении бюджетных средств на уборку и ремонт дорог.