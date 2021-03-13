Мясников назвал вирус, которым заражены 95% людей

Мясников назвал вирус, которым заражены 95% людей
Мясников призывает россиян укреплять иммунитет. Скриншот: Youtube

Телеведущий и главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников рассказал об опасном вирусе Эпштейна — Барр, которым поражены 95% населения.

Этот вирус также известен по названием вирус герпеса человека четвертого типа. Как отмечает специалист, большинство людей подхватывают данное заболевание еще в детстве, а вот серьезные проявления инфекции начинаются гораздо позже, во взрослом возрасте из-за ослабления иммунитета.

Активация вируса Эпштейна — Барр может провоцировать такие жуткие недуги как лимформы, лейкозы, многие другие онкологические заболевания, а также рассеянный склероз. При этом в случае крепкого иммунитета вирус может и вовсе не проявится на протяжении всей жизни. Поэтому Мясников посоветовал россиянам поддерживать иммунный барьер: следовать здоровому образу жизни, свести к минимуму стресс, следить за режимом дня и питанием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам доктора Мясникова, ситуация вокруг коронавируса в Европе является «мракобесием».

Александр Мясников герпес здоровье иммунитет


 

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