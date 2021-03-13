В ДТП под Петербургом пострадали женщина и трое детей

К счастью, в ДТП никто не погиб. Фото: pixabay

К счастью, в ДТП никто не погиб. Фото: pixabay

В субботу утром, 13 марта, на 18-м километре магистрали «Петербург — Запорожская — Приозерск» 33-летняя женщина за рулем Kia Ceed врезалась в грузовик Mercedes, выехав на встречную полосу.

По информации пресс-службы главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, владелица Kia не справилась с управлением, что стало причиной столкновения с большегрузом. В салоне легкового автомобиля также находились трое детей в возрасте от 9 до 10 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и водитель, и несовершеннолетние пассажиры. Женщина и старший ребенок получили среднетяжёлые травмы, младшие дети отделались легкими повреждениями. По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино женщина на Kia врезалась в таксиста на Hyundai, из-за чего тот влетел в автобусную остановку.