Петербург и Ленобласть вошли в тройку лидеров по росту преступности среди регионов России

По данным Генеральной прокуратуры, наибольший прирост преступлений по итогам 2020 года зафиксирован в Севастополе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Так, в Севастополе данный показатель увеличился на 44% или 6,1 тысячи, в Северной столице — на 26% или 61,3 тысячи, а в Ленобласти — на 12,8% или 27,4 тысячи. При этом в Чечне, Северной Осетии и Адыгее, наоборот, зафиксировано снижение темпов преступности — на 16,9% или 3,1 тысячи, 15% или 8,1 тысячи и 12,4% или 4,1 тысячи соответственно.

В целом за последние пять лет уровень преступности по всей стране в расчёте на 100 тысяч населения снизился с 1608,1 до 1392,7. При этом по особо тяжким противозаконным деяниям показатели, напротив, выросли — с 350,2 до 383,7. Более 1,6 миллиона преступлений (80,4%) совершали в городах и поселках городского типа, 390,3 тысячи — в сельской местности (около 20%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при этом Северная столица также оказалась в лидерах рейтинга Рособрнадзора по уровню образования.