Электричество может ускорить процесс заживления ран у человека

Стимуляция электричеством может помочь кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, тем самым ускоряя их заживление.

К такому выводу пришли ученые, поделившиеся своим исследованием в журнале Lab on a Chip Королевского химического общества. Как объясняют специалисты, при получении травмы на месте раны разрушается архитектура кровеносных сосудов, из-за чего «маршрут» доставки лейкоцитов и кислорода к пораженному участку меняется.

При этом изменение проницаемости сосудов ускоряет доставку клеток, но этому феномену ученые еще не нашли объяснения. Электричество, по их мнению, может оказывать положительный эффект на белки, удерживающие вместе клетки кровеносных сосудов. На следующем этапе исследований специалисты планируют опробовать применение электричества для выращивания новых сосудов.

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