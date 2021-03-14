В воскресенье в Петербурге потеплеет до +4 градусов, пойдет мокрый снег

В воскресенье в Петербурге потеплеет до +4 градусов, пойдет мокрый снег
В городе потеплеет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В воскресенье в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Пойдет мокрый снег, переходящий в дождь.

Сегодня, 14 марта, в дневное время воздух прогреется до 2-4 градусов тепла, Скорость южного ветра составит до 6-11 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица, водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными.

Атмосферное давление в течение суток будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Пулково обошлось без отмен и задержек. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

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