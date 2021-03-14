Народная артистка России Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет

Народная артистка России Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет
Нажиба Ихсанова скончалась в возрасте 83 лет. Фото: Театр Камала

Умерла заслуженная актриса театра и кино Нажиба Ихсанова. Ее не стало на 84 году жизни.

Трагическую новость сообщили на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Свои соболезнования по поводу кончины артистки выразили коллеги Ихсановой по театру, а также президент Татарстана Рустам Минниханов.

Свою карьеру Нажиба Ихсанова начала в 1961 году в театре имени Галиаскара Камала. Звание народной артистки Татарстана она получила в 1982 году, а звание народной артистки РФ — в 2000.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти Татьяны Кустодиевой, искусствоведа Эрмитажа и внучки известного художника.

Ихсанова смерть


 

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