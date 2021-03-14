Под Выборгом полыхали бытовки на площади 200 «квадратов»

Под Выборгом полыхали бытовки на площади 200 &#171;квадратов&#187;
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Выборгском районе Ленобласти произошел крупный пожар. Огонь охватил бытовые постройки.

Возгорание случилось в воскресенье, 14 марта, в поселке Ленинское. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:30. К месту ЧП были направлены 16 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, бытовые постройки горели на общей площади 200 квадратных метров. К 3:16 огонь был полностью ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе ночью сгорел частный дом.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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