В Гатчинском районе ночью сгорел частный дом

В Гатчинском районе ночью сгорел частный дом
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленобласти среди ночи произошел крупный пожар. Огонь разгорелся в частном доме.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 14 марта, в деревне Межно. Сигнал о ЧП потупил дежурному части около полуночи. К месту ЧП оперативно выехали 12 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, постройка горела на площади 144 квадратных метра. Потушили ее к 2:21.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали несколько человек из горящего дома на Репищева.

Гатчинский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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