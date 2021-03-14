Спасатели эвакуировали несколько человек из горящего дома на Репищева

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в шестиэтажном жилом здании. Из горящей квартиры эвакуировали несколько человек.

Возгорание случилось вечером субботы, 13 марта, в доме № 11 по улице Репищева. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:27. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели на спецмашинах.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в 20:43 зафиксирована локализация и ликвидация открытого горения. В двухкомнатной квартире на пятом этаже обгорела обстановка на балконе по всей площади.

Из горевшей квартиры спасатели вывели женщину, а также эвакуировали мужчину с отравлением угарным газом. С шестого этажа спустили ещё пять человек, в том числе ребенка возрастом не старше семи лет. При этом жильцы одной из квартир отказались покидать ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне ночью 20 спасателей тушили пожары в двух частных домах в Ленобласти.