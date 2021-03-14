Врачи рассказали, можно ли вакцинироваться от COVID во время поста

Люди, которые решили соблюдать Великий пост, могут привиться от коронавируса, но только при одном условии. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева.

По ее словам, вакцинация от COVID-19 разрешена, когда человек придерживается сбалансированного питания и получает необходимое организму количество белков, витаминов и минералов. Великий пост в православном церковном календаре считается самым длинным и строгим в плане ограничений.

Как сообщил ТАСС, специалист объяснила, что человек может привиться от новой болезни, если он придерживается нестрогого поста и питается белковой пищей растительного происхождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня православные христиане отмечают Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста.