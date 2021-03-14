Православные верующие 14 марта встречают Прощеное воскресенье

Сегодня православные христиане отмечают Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста.

В храмах в этот день осуществляется чин прощения, во время которого верующие просят прощения друг у друга, раскаиваются перед богом, чтобы в пост войти без обид и недосказанности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве.

Также сегодня последний день Масленицы перед началом Великого поста, который продлится с 15 марта по 1 мая.

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