Православные верующие 14 марта встречают Прощеное воскресенье

Православные верующие 14 марта встречают Прощеное воскресенье
Священники и прихожане просят друг у друга прощения. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня православные христиане отмечают Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста.

В храмах в этот день осуществляется чин прощения, во время которого верующие просят прощения друг у друга, раскаиваются перед богом, чтобы в пост войти без обид и недосказанности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве.

Также сегодня последний день Масленицы перед началом Великого поста, который продлится с 15 марта по 1 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для здоровья.

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