Врач посоветовал переболевшим COVID россиянам проверить почки и печень

Для оценки сроков восстановления после болезни специалист рекомендует проверить уровень витамина D и лактат, что покажет уровень кислорода. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Для оценки сроков восстановления после болезни специалист рекомендует проверить уровень витамина D и лактат, что покажет уровень кислорода. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Переболевшим COVID-19 пациентам советуют осторожно возвращаться к обычной жизни, ни в коем случае не напрягаться, а также сдать некоторые анализы. Об этом рассказал медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.

По его словам, после выздоровления следует сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин, проверить свертываемость крови, показатели почек, печени и состояние миокарда.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметил, что результаты исследований дадут возможность составить реальную картину состояния здоровья, а также исключить остаточный воспалительный процесс в организме, анемию и риск образования тромбов.

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