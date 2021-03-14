Солистка Little Big рассказала о домогательствах в спа-салоне

Артистка отметила, что мужчина трогал ее в интимных местах без разрешения.

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская рассказала, как до нее домогался массажист в спа-салоне. Своим неприятным опытом она поделилась в интервью YouTube-каналу «Джарахов».

Она отметила, что все случилось несколько лет назад. Таюрская пошла на массаж, где ее ждал «огромный, толстый, большой дяденька». В процессе он трогал певицу за интимные места, а она не могла сопротивляться, потому что очень испугалась.

«Не было насилия, но он меня касался. <…> Я вышла и чувствовала себя так кошмарно»,

— раскрыла детали этой истории Таюрская.

Артистка вспоминает, что когда рассказала об инциденте своему возлюбленному, он обвинил ее в случившееся. Пара распалась спустя три года отношений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили дело за домогательства учителя к восьмикласснице.