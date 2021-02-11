В Петербурге возбудили дело за домогательства учителя к восьмикласснице

В Петербурге возбудили дело за домогательства учителя к восьмикласснице
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Северной столице следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении школьного учителя. Педагог подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, дело было заведено по результатам доследственной проверки. Напомним, что ранее следственный комитет заинтересовался данным случаем из-за сообщений граждан в социальных сетях. Жители города заподозрили учителя в домогательствах к своей ученице.

По версии следствия, учитель во время дополнительных занятий несколько раз совершал развратные действия в отношении подростка. До этого, подобные кадры попали в сеть, где можно было увидеть, как учитель пристает к несовершеннолетней.

Отметим, что на данный момент проводятся проверки по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге открыли дело против мужчины, изнасиловавшего свою дочь.

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