Россиянам рассказали об опасных ошибках при зарядке смартфонов

Россиянам рассказали об опасных ошибках при зарядке смартфонов
Нельзя заряжать телефон ночью. Фото: pixabay.com

Эксперты объяснили, что приводит к преждевременному износу аккумулятора телефона.

Эксперт Росквачества рассказала, как не стоит заряжать смартфон, чтобы это не привело к преждевременному износу аккумулятора. Об этом пишет «Российская газета».

Специалист призвала не оставлять телефон на зарядке на всю ночь, лучше заряжать его перед сном, а затем включать экономный режим. Также не стоит оставлять смартфон в помещениях, где слишком жарко или холодно.

Эксперт рекомендует не использовать универсальные зарядки из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами.

«Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов»,

— рассказала аналитик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продажи зарядок для iPhone в России выросли в шесть раз.

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