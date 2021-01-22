Продажи зарядок для iPhone в России выросли в шесть раз

Отказ от адаптеров в комплекте позволяет производителям существенно уменьшить объем упаковки и перевозить больше смартфонов в прежнего размера контейнерах. Фото: pixabay

Отказ от адаптеров в комплекте позволяет производителям существенно уменьшить объем упаковки и перевозить больше смартфонов в прежнего размера контейнерах. Фото: pixabay

Apple отказалась поставлять зарядные устройства в базовой комплектации (с адаптером) на российский рынок, в связи с чем их продажи по отдельности в салонах МТС взлетели за два месяца на 510%.

По итогам прошлого года, продажа 4 млн адаптеров принесла 3 млрд рублей американской корпорации, что объясняет решение производителей популярных гаджетов. В среднем стоимость зарядных устройств также увеличилась на 20% и составляет 750 рублей.

У других ритейлеров дела обстоят аналогичным образом: на Wildberries продажи зарядок выросли на 411%, в «М.Видео» и «Эльдорадо» спрос увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом, а вот аксессуары других брендов, которые можно использовать для зарядки iPhone стали сразу в несколько десятков раз популярнее. Увеличивается и спрос на беспроводные зарядки, однако эксперты не ожидают взрывного роста продаж, как в случае со стандартными моделями, из-за их высокой стоимости, передает «Коммерсантъ».