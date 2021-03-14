В Приозерске обнаружили собаку, которая ждет хозяев двое суток

Сейчас пес находится в приюте, так что он в безопасности.
Жители Ленинградской области рассказали о найденной собаке. Она ждала хозяев на протяжении двух суток рядом с Приозерском. Об этом автомобилисты написали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ЧП ДТП Приозерск, Сосново, Лосево и весь район».
Граждане пишут, что пес ждал кого-то довольно долго, сейчас его отвезли в приют. Там ему тепло и безопасно. Жители региона надеются, что собаку совсем скоро заберут в семью.
«На посту между Приозерском и Карелии забыли собаку, сидит бедный вторые сутки! Хозяин найдись!»,
— написал автор поста.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти догхантер убил несколько собак. Местные жители собираются писать заявления в полицию, чтобы злоумышленника задержали.