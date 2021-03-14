В Приозерске обнаружили собаку, которая ждет хозяев двое суток

Подавляющее большинство петербуржцев не могут устоять перед трагической судьбой бездомных животных. Фото: pixabay.com

Подавляющее большинство петербуржцев не могут устоять перед трагической судьбой бездомных животных. Фото: pixabay.com

Сейчас пес находится в приюте, так что он в безопасности.

Жители Ленинградской области рассказали о найденной собаке. Она ждала хозяев на протяжении двух суток рядом с Приозерском. Об этом автомобилисты написали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ЧП ДТП Приозерск, Сосново, Лосево и весь район».

Граждане пишут, что пес ждал кого-то довольно долго, сейчас его отвезли в приют. Там ему тепло и безопасно. Жители региона надеются, что собаку совсем скоро заберут в семью.

«На посту между Приозерском и Карелии забыли собаку, сидит бедный вторые сутки! Хозяин найдись!»,

— написал автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти догхантер убил несколько собак. Местные жители собираются писать заявления в полицию, чтобы злоумышленника задержали.