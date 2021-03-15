В России тамада умерла во время свадьбы

Женщина проводила один из конкурсов, как вдруг упала и больше не приходила в себя.

В Волгограде умерла тамада прямо во время свадьбы. Об этом 14 марта сообщает региональный портал v1.ru. Известно, что женщина проводила конкурс, когда упала. Очевидцы рассказывают, что после этого она не приходила в себя.

На место прибыли медики и сотрудники спецслужб. Причины летального исхода пока не выяснены. У погибшей остались трое детей.

Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до свадьбы. На церемонии не было членов семьи и других гостей. Принц Гарри и Меган Маркл заключили брак на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.