Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл заключили брак за три дня до официальной «королевской» свадьбы.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала в эфире CBS.

На церемонии не было членов семьи и других гостей. Принц Гарри и Меган Маркл заключили брак на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.

«Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это — спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас», — рассказала Маркл.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.