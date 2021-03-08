Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Принц Гарри и Меган Маркл заключили брак за три дня до официальной «королевской» свадьбы.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала в эфире CBS.

На церемонии не было членов семьи и других гостей. Принц Гарри и Меган Маркл заключили брак на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.

«Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это — спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас», — рассказала Маркл.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.

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