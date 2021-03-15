Парламентарии хотят принять закон о налоговом вычете за детский спорт

Госдума подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете за занятия спортом детей. Источник: duma.gov.ru

Госдума подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете за занятия спортом детей. Источник: duma.gov.ru

В Государственной Думе готовят поправки ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете за занятия детей спортом.

Об этом «Парламентской газете» сообщил член комитета по бюджету и налогам от партии «Единая Росссия» Валерий Скруг.

Россияне, не достигшие 18 лет, которые ведут активный образ жизни, смогут получить налоговый вычет.

Проект будет касаться и усыновленных, и опекаемых.

В Госдуме считают, что новый законопроект будет мотивировать россиян заниматься спортом, потому что сделает его доступным для большего количества людей.

Если в 2022 законопроект о налоговом вычете за детский спорт вступит в силу, то для получения денежных средств гражданам нужно будет предоставить копию договора о спортивных услугах и кассовый чек.

Налоговый вычет будет действовать на коммерческие организации.

Список этих организаций сформирует Министерство спорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об освобождении чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию».