Парламентарии хотят принять закон о налоговом вычете за детский спорт

В Государственной Думе готовят поправки ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете за занятия детей спортом.
Об этом «Парламентской газете» сообщил член комитета по бюджету и налогам от партии «Единая Росссия» Валерий Скруг.
Россияне, не достигшие 18 лет, которые ведут активный образ жизни, смогут получить налоговый вычет.
Проект будет касаться и усыновленных, и опекаемых.
В Госдуме считают, что новый законопроект будет мотивировать россиян заниматься спортом, потому что сделает его доступным для большего количества людей.
Если в 2022 законопроект о налоговом вычете за детский спорт вступит в силу, то для получения денежных средств гражданам нужно будет предоставить копию договора о спортивных услугах и кассовый чек.
Налоговый вычет будет действовать на коммерческие организации.
Список этих организаций сформирует Министерство спорта.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об освобождении чиновников от наказания за «нечаянную коррупцию».