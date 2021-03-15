Задержаны двое мужчин, отобравшие у подростка телефон и деньги в Славянке

В Пушкинском районе Петербурга задержали мужчин, подозреваемых в ограблении подростка.
Инцидент произошел 12 марта у дома №26 по Ростовской улице в микрорайоне Славянка. Спустя два дня в отдел полиции обратился 18-летний житель Псковской области с заявлением о том, что двое неизвестных, применив силу, отобрали у него мобильный телефон Samsung A 31 и деньги, после чего скрылись.
Как сообщили gazeta.spb.ru, сумма ущерба составила 14 450 рублей.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в преступлении. В отдел доставили 20-летнего студент Автомеханического колледжа и 25-летнего безработного жителя.
По факту грабежа возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Кингисеппа ограбил своего собутыльника.