Задержаны двое мужчин, отобравшие у подростка телефон и деньги в Славянке

В Пушкинском районе Петербурга задержали мужчин, подозреваемых в ограблении подростка.

Инцидент произошел 12 марта у дома №26 по Ростовской улице в микрорайоне Славянка. Спустя два дня в отдел полиции обратился 18-летний житель Псковской области с заявлением о том, что двое неизвестных, применив силу, отобрали у него мобильный телефон Samsung A 31 и деньги, после чего скрылись.

Как сообщили gazeta.spb.ru, сумма ущерба составила 14 450 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в преступлении. В отдел доставили 20-летнего студент Автомеханического колледжа и 25-летнего безработного жителя.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Кингисеппа ограбил своего собутыльника.