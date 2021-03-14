Житель Кингисеппа ограбил своего собутыльника

Сотрудники полиции в Кингисеппском районе Ленобласти задержали мужчину, который ограбил собутыльника.

По предварительной информации, 12 марта двое мужчин решили вместе выпить 12 марта. Житель Кингисеппа пригласил гостя в съемную квартиру. Как стало известно gazeta.spb.ru, после застолья мужчина силой отобрал у хозяина его вещи.

По словам потерпевшего, гость к отобрал у него мобильный телефон, 28 тыс. рублей и банковскую карту. Вскоре мужчину задержали в квартире на Большом бульваре в Кингисеппе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 29-летний мужчина с заявлением о том, что двое неизвестных избили его битой, после чего скрылись с его «iPhone 11».