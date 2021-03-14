Задержаны грабители, битой избившие петербуржца в парадной ради телефона

Задержаны грабители, битой избившие петербуржца в парадной ради телефона
Нападение произошло в парадной жилого дома. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в подъезде дома в Московском районе.

Инцидент произошел 10 марта в парадной одного из домов по Московскому проспекту. В отдел полиции обратился 29-летний мужчина с заявлением о том, что двое неизвестных избили его битой, после чего скрылись с его «iPhone 11». Позднее с банковской карты пострадавшего списали более 125 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 155 547 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту разбоя возбудили уголовное дело. 12 марта на улице Никитина в поселке Сосново стражи порядка задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались двое граждан 1976 и 1993 годов рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу Олю Кекс.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание избиение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Кингисеппа ограбил своего собутыльника
Мэр Ниццы заявил о намерении закупать вакцину «Спутник V»
Задержаны грабители, битой избившие петербуржца в парадной ради телефона
Петербуржец вонзил отвертку в грудь соседу на Богатырском
Врачи рассказали, можно ли вакцинироваться от COVID во время поста
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 20,5 тысяч человек
Беглов прокомментировал перебои с поставкой вакцин от коронавируса
Под Выборгом полыхали бытовки на площади 200 «квадратов»