Задержаны грабители, битой избившие петербуржца в парадной ради телефона

Нападение произошло в парадной жилого дома. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Нападение произошло в парадной жилого дома. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в подъезде дома в Московском районе.

Инцидент произошел 10 марта в парадной одного из домов по Московскому проспекту. В отдел полиции обратился 29-летний мужчина с заявлением о том, что двое неизвестных избили его битой, после чего скрылись с его «iPhone 11». Позднее с банковской карты пострадавшего списали более 125 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 155 547 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту разбоя возбудили уголовное дело. 12 марта на улице Никитина в поселке Сосново стражи порядка задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались двое граждан 1976 и 1993 годов рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу Олю Кекс.