В Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу Олю Кекс

В Северной столице напали на чемпионку города по битбоксу, участницу проекта «Песни» на ТНТ Олю Кекс (настоящее имя — Ольга Пьянова). О случившемся девушка рассказала в своем Instagram.

Певица объяснила, что ей даже пришлось зашивать колено, поскольку нападавший повалил её на пол и продолжал методично наносить удары по голове и другим частям тела. К счастью, в целом самочувствие девушки оценивается как удовлетворительное. «Можно сказать, легко отделалась», — отмечает Ольга. При этом артистка добавляет, что это даже обидно — ведь в таком случае обидчику грозит лишь административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей, хотя пострадавшая описывает свои ощущения словами «я один большой синяк».

Оказалось, что избивший Ольгу мужчина — её знакомый. Более того, после инцидента он подал на девушку встречное заявление и даже снял побои, которые, видимо, нанес себе сам в процессе избиения. Причины и обстоятельства конфликта пока остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейский, навестивший в больнице избитую им петербурженку Маргариту Юдину, нарушил санитарные требования.