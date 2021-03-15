Маршрутка пробила ограждение на проспекте Ветеранов

ДТП на Проспекте Ветеранов, маршрутка пробила ограждение. Фото: группа "ВКонтакте" ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ДТП на Проспекте Ветеранов, маршрутка пробила ограждение. Фото: группа "ВКонтакте" ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ДТП с участием маршрутки произошло на Проспекте Ветеранов в Кировском районе Петербурга.

Свидетели случившегося также разместили фотографии, на которых видно, что маршрутка снесла ограждение.

Петербуржцы пожаловались, что количество автобусов этого маршрута небольшое. Теперь же на ремонте будет еще один.

«Это Ветеранов. На К-195 оставалось две машины. Теперь одна, при круге в 3 часа», — пояснил житель района.

О происшествии рассказали очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отметили, что в марте из-за снега и гололеда дороги в городе довольно опасны.

Также петербуржцы предположили, что причиной ДТП являются «догонялки» водителей автобусов, которые торопятся по маршруту вперед других коллег.

Информация о пострадавших в ДТП на проспекте Ветеранов отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что массовая авария с фурами у съезда на Дачный вызвала реакцию у петербуржцев.