Порезавшие мигранта в Петербурге неонацисты получили по 5 лет колонии строгого режима

Порезавшие мигранта в Петербурге неонацисты получили по 5 лет колонии строгого режима
Суд отправил мужчин в колонию строгого режима. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух местных жителей, которые в 2019 году напали с ножом на гражданина Узбекистана.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Суд установил, что мужчины увидели незнакомого им гражданина Узбекистана, проследовали за ним и у дома №29 по Среднеохтинскому проспекту начали избивать из побуждений идеи расового превоходства. Они также распылили в лицо прохожему аэрозольный баллончик, а после нанесли несколько ударов ножом.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, потерпевший выжил, но получил тяжелые травмы.

Решением Красногвардейского районного суда Смоликов и Кулев получили по 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое избили мигранта арматурой из-за сумки с деньгами в Петербурге.

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