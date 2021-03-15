Бывшему руководителю отдела петербургской таможни грозит до пятнадцати лет тюрьмы за взятку

Экс-начальника отдела Петербургской таможни Олега Гусева задержали по делу о взятке в особо крупном размере.
Следственный комитет просит об аресте Гусева. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Фигуранта уголовного дела о взяточничестве доставили из Петербурга в Москву для проведения дальнейших следственных действий.
Олегу Гусеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Это предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге раскрыто дело о взятках заместителю главы Турухтанного таможенного поста.