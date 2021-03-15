Завод по переработке пластика построят в Петербурге

Завод по переработке пластика построят в Петербурге
Завод будет перерабатывать пластик в сырье нефтехимической промышленности. Фото: pixabay

В Петербурге появится крупный мусороперерабатывающий завод. Его построит Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений (КБ ВиПС).

Как сообщает «Коммерсант», предприятие планируется построить на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Завод будет перерабатывать пластик в сырье нефтехимической промышленности. Ожидается, что выбросы при переработке будут практически нулевыми.

Потенциальными заказчиками предприятия могут стать такие компании, как СИБУР и НОВАТЭК. Инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей. Под строительство потребуется участок площадью около 1,2 га. Согласно планам, первую очередь сдадут в четвером квартале 2022 года.

В этом мае инвестор намерен вынести проект на экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург», а летом будет подписано соглашение со Смольным в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ликвидируют свалки в заказнике «Озеро Щучье» и Приморском районе.

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