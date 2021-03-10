В Петербурге ликвидируют свалки в заказнике «Озеро Щучье» и Приморском районе

Оба объекта будут ликвидированы в два этапа: сначала осуществят вывоз отходов, а затем приступят к восстановлению плодородного слоя почвы и высадке травы, деревьев и кустарников. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Оба объекта будут ликвидированы в два этапа: сначала осуществят вывоз отходов, а затем приступят к восстановлению плодородного слоя почвы и высадке травы, деревьев и кустарников. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В комитете по природопользованию сообщили, что профильные ведомства приступают к ликвидации двух крупных свалок: на территории заказника «Озеро Щучье» и в Приморском районе города.

Свалка на месте песчаного карьера в государственном заказнике «Озеро Щучье» в Курортном районе образовалась еще в 1960-х годах. Спустя два десятка лет территорию закрыли, разровняли, засыпали грунтом и использовали в качестве снежной свалки. Площадь объекта составляет 1,2 гектара.

Еще одна масштабная свалка находится на пересечении Яхтенной и Мебельной улиц, а также улицы Оптиков и Полиграфмашевского проезда. Её и вовсе организовали в начале 1930-х годов, свалка действовала до 1976 года после чего была закрыта. Она занимает 106 гектаров.

Оба объекта будут ликвидированы в два этапа: сначала осуществят вывоз отходов, а затем приступят к восстановлению плодородного слоя почвы и высадке травы, деревьев и кустарников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Сестрорецка обязал местную администрацию ликвидировать незаконные свалки рядом с Владимирским проспектом и ручьем Пасторским.